Juventus-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per il derby d'Italia di Serie A.

Redazione ITASportPress

Juventus-Inter si gioca oggi, domenica 6 novembre 2022 alle ore 20:45 per la 13^ giornata di Serie A. Grande attesa per il derby d'Italia tra le due squadre che cercano una vittoria per non perdere contatto dalle prime della classe in classifica, specie dopo l'allungo del Napoli ieri, vincitrice contro l'Atalanta.

Juventus-Inter, le ultime Tanti dubbi di formazione tra Juventus e Inter. Nei padroni di casa tornano Bremer e Di Maria ma solo il primo dovrebbe essere titolare. Dubbio Vlahovic che soffre ancora di pubalgia. Da capire cosa deciderà il mister bianconero sul serbo. Sicura la presenza di Milik in attacco. Casa Inter, mister Inzaghi si affiderà a Dzeko e Lautaro Martinez con Lukaku ancora out. Dubbio in difesa con Bastoni colputo dalla febbre e incerto. Tra i pali certa la presenza di Szczesny da una parte e Onana dall'altra, al suo primo derby d'Italia.

Probabili formazioni e dove vederla — Juventus-Inter si gioca in posticipo serale domenica 6 novembre 2022. La gara andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45.

La gara tra bianconeri e nerazzurri verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per vedere il derby d'Italia in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

