Juventus, un’assenza inaspettata per la trasferta di Roma: il motivo

Assenza che nessuno si aspettava e decisa all'ultimo minuto in casa bianconera

Assenza dell'ultimo minuto in casa Juventus. Massimiliano Allegri, che quest'oggi ha tenuto anche la conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, non partirà con la sua Juventus per la trasferta di Roma all'Olimpico contro la Lazio. I bianconeri domani sera chiuderanno la 29esima giornata contro la squadra di Maurizio Sarri.