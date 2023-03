Juventus, Locatelli elogia Di Maria: “Il campione più umile del mondo”

Arrivato come campione assoluto, Angel Di Maria è l'unico bianconero in grado di inventare la giocata al posto e al momento giusto. Tralasciando un periodo complicato nel pre Mondiale, con qualche infortunio di troppo che hanno lasciato il Fideo spesso ai box, l'argentino è diventato una pietra miliare della Juventus. Gli elogi arrivano direttamente da un compagno di squadra, Manuel Locatelli, il quale guarda l'uomo prima del calciatore: "È un fenomeno, ha vinto tutto quello che poteva vincere e si è presentato da noi in allenamento come la persona più umile del mondo".