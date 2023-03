Chiesta revoca tre Scudetti alla Juventus per “alterata regolarità” campionati

Ma in cosa consiste questo ricorso effettuato da una serie di avvocati che hanno assunto il ruolo di difensori dell'Associazione Club Napoli Maradona e del Codacons. In poche parole si fonda "sulla avvenuta violazione dei principi-base dell'Ordinamento Sportivo e della Giustizia Sportiva" e, in particolare, in relazione "all'avvenuto accertamento del fatto che la Società Juventus ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021" e questo imponeva "l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dello Scudetto 2018-2019, con conseguente assegnazione dello stesso al Napoli (giunto secondo in classifica)".