Juventus, senti Llorente: “Ecco il centrocampista che ti serve”

L'ex attaccante spagnolo di Juventus e Napoli ha consigliato un nome ai bianconeri, alla ricerca di un centrocampista in vista del mercato di gennaio

Dopo i casi che vedono coinvolti Paul Pogba e Nicolò Fagioli, la coperta della Juventus a centrocampo è sempre più corta. Il solo spostamento al centro di Weston McKennie non basta, ecco perchè i bianconeri sono pronti a tornare sul mercato per trovare rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. L'ex bianconero Fernando Llorente, che si è ritirato nel febbraio del 2022, ha un consiglio per Cristiano Giuntoli.