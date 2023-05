Juventus, sì a patteggiamento su caso stipendi. Adesso mini penalizzazione o multa

La Juve in merito al secondo filone d'inchiesta quello sugli stipendi opta per il patteggiamento. Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla società e alla Procura federale, le parti hanno infatti raggiunto l'accordo sul processo legato alla doppia manovra stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership sospette con altre società. Alla luce di questo il processo previsto per il 15 giugno è stato anticipato a domani. Come riporta Gazzetta.it, i dettagli del patteggiamento al momento non sono ancora chiari, ma si pensa a una multa con un'ulteriore, ma leggera, penalizzazione di punti (-2?), che potrebbe togliere definitivamente alla Juve anche dall'Europa League, lasciandole la Conference. Ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi della sola maximulta.