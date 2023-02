Juventus, si riaccende la stella di Milik: ecco quando torna

L'attaccante si è recato questa mattina al J-Medical per nuovi esami ad un mese dallo stop muscolare che gli ha fatto saltare le ultime settimane con i bianconeri. Attesa una risposta delle condizioni della coscia e sulla possibilità che l'ex Napoli possa aumentare i carichi di lavoro e puntare ai rientro nelle prossime settimane . Il centravanti si era fatto male alla coscia sinistra durante la sfida contro il Monza lo scorso 29 gennaio e, ad un mese dallo stop, potrebbe ricevere in queste ore notizie importanti per il rientro.

In caso di buone novità potrebbe avere il via libera dallo staff medico bianconero per cominciare gradualmente a lavorare in gruppo. Il suo rientro potrebbe dare una grossa mano alle rotazioni di allegri che, per il reparto offensivo, vede le scelte per il centravanti limitate ai soli Vlahovic e Kean.