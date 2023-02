Juventus, Szczesny: “Guardo classifica senza penalizzazione. Dà più stimoli”

Una vittoria per 1-0, l'ennesima in casa Juventus. Tanto basta per portare via tre punti dall'ultimo match di campionato contro la Fiorentina. A DAZN, a commentare l'esito del match è stato il portiere Wojciech Szczesny che si è soffermato sia sulla rete al 90esimo annullata alla Viola che sul resto del torneo, classifica e penalizzazione subita dalla Vecchia Signora compresi...