Juventus, tre domande a…Marocchino su sfida con il Milan e futuro Allegri

“Una partita molto combattuta, tra due squadre che devono lottare per qualificarsi in Champions. Ormai i bianconeri sono pressoché tagliati fuori".

"Il Milan vedremo: ha dalla sua una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, perché - da dopo il derby - i rossoneri si sono ripresi. Però Juve-Milan non dà mai esiti scontati”.

“Mi sembra che la dirigenza sia stata chiara prima della partita contro l’Empoli. Allegri resterà alla Juve anche la prossima stagione. Io mi atterrei a quello che viene detto in via ufficiale. Perché dire il contrario? Poi non dimentichiamoci che, senza penalizzazione, la Juve sarebbe seconda”.