Juventus, una foto spopola sui social e fa sognare i tifosi bianconeri

Del Piero, Zidane e Platini: delirio bianconero sui social

Per l'anniversario dei 100 anni della presidenza Agnelli, tante vecchie glorie bianconere hanno risposto all'invito di John Elkann. Tra queste, anche Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane. I due, compagni di squadra nella Juventus della fine degli anni novanta, si sono ritrovati. Proprio la loro stretta di mano - con Michel Platini sullo sfondo - ha mandato i tifosi bianconeri in visibilio sui social. Pinturicchio come presidente e il francese come allenatore sono i sogni - forse difficilmente realizzabili - dei tifosi della Juventus che sognano di rivederli insieme, magari nel futuro.