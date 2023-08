Kaio Jorge tripletta, illumina la sfida in famiglia della Juventus

In gol anche Milik in una sfida con ventimila spettatori all'Allianz

Chiamatela Juve A contro Juve B, chiamatela Juve Black contro Juve White, oppure ancora Prima Squadra contro Next Gen. Il senso è lo stesso, ed è in una parola sola: Juventus. Il grande abbraccio pre campionato con i tifosi ha quest'anno avuto come teatro la nostra casa: un Allianz Stadium con tanta gente (oltre ventimila i presenti), e quel clima di festa che serve per partire con la giusta energia, in una stagione che inizia fra pochi giorni.