Kean espulsione da record ma non è il rosso più veloce. Prima di lui…

Sull'episodio, anche mister Allegri ha detto la sua a caldo: "Kean ha sbagliato: aveva subito fallo, e si è fatto espellere. Forse era nervoso perché non aveva giocato. Si è scusato, ma ha messo in difficoltà la squadra. Per lui è in arrivo una grossa multa. In 9 minuti avrebbe potuto essere decisivo. Ora però non dobbiamo cadere in frustrazione, i ragazzi meritano i complimenti per quello che stanno facendo".