Kean su Mandzukic: “È come Ibra, mi parlava per insultarmi”

Moise Kean ha raccontato un aneddoto sul suo ex compagno Mario Mandukic. I due hanno vissuto insieme per tre stagioni alla Juventus (2016/19), ed il calsse 2000 ha parlato della sua esperienza con il croato al podcast F19: “Se ti parlo del mondo dello sport ti posso dire Mandžukić che ha giocato con me e più o meno ha lo stesso carattere di Zlatan Ibrahimović. Lui non parla tanto, Zlatan invece magari si esprime. Con me parlava, però, era più per insultarmi."