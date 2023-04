La curva della Roma dà dello zingaro a Stankovic e Mourinho blocca tutto

Successo anche per la Roma in questa 28esima giornata di Serie A, che si piazza ora in terza posizione. In attesa di scoprire il risultato del Milan - che con una vittoria potrebbe sorpassare i giallorossi - la squadra di Josè Mourinho si è resa protagonista di una grande partita contro la Sampdoria. A prendersi la scena è stato lo stesso tecnico lusitano. Successivamente all'espulsione di Murillo, infatti, la curva sud giallorossa ha intonato cori poco piacevoli nei confronti di Dejan Stankovic , immediatamente bloccati proprio dall'allenatore ex inter.

Agli insulti "Zingaro" rivolti al tecnico blucerchiato, lo stesso Stankovic si è espresso ai microfoni di DAZN: "Vi interessa solo questo? Ok, sono fiero di essere uno zi***ro e lo sa anche Jose. Lo ringrazio, ma sinceramente non me ne ero reso conto in campo". Per quanto valga, comunque, il gesto di José Mourinho è certamente da apprezzare in un Roma-Sampdoria particolarmente nervoso conclusosi sul 3-0.