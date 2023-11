La Fiorentina torna a vincere: 2-1 al Bologna, viola a un punto dal quarto posto

LA PARTITA - Al Franchi scendono in campo due delle squadre più propositive della Serie A, i ritmi sono alti e le occasioni non mancano. È Bonaventura a sbloccare la gara con un gran tiro che si insacca alle spalle di Skorupski dopo aver toccato la parte bassa della traversa. La risposta degli emiliani non si fa attendere ed il pareggio arriva al 33'. Parisi tocca con il braccio in area, e dopo revisione al Var viene assegnato il penalty: freddissimo Zrikzee dal dischetto, quarto gol in campionato per lui. In avvio di ripresa, è un altro calcio di rigore a decidere la partita. Kristiansen trattiene Ikone in area, ed anche in questo caso è decisivo l'intervento del Var. Nico Gonzalez apre il piattone sinistro e lascia immobile Skorupski. Il Bologna si riversa in attacco ma non riesce a trovare il pareggio. Finisce 2-1 per la squadra di Italiano, che aggancia l'Atalanta al quinto posto a quota 20 punti, a meno uno dal Napoli quarto. Rammarico per il Bologna, che torna a perdere in campionato dopo 11 partite.