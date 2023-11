La Juve punge con Miretti poi soffre fino alla fine contro la Fiorentina. Inter a -2

Festa bianconera a Fiorenze che porta la Juventus a quota 26 che vale il secondo posto dietro l'Inter. Al Franchi ha deciso Miretti in avvio di gara. Quarta vittoria di fila per la squadra di Allegri, che a due giornate da Juventus-Inter è a -2 dalla capolista. Bianconeri avanti al primo affondo col primo gol in Serie A di Miretti, servito da Kostic. Super Szczesny su Gonzalez e Biraghi. Assalto dei viola nella ripresa, ma la Juve porta a casa il 6° clean sheet consecutivo. Fiorntina alla terza sconfitta consecutiva senza segnare gol. Juve non bella ma molto concentrata e con una prestazione da squadra soffrendo fino alla fine è riuscita a non subire reti.