La Juventus batte la Cremonese ed è seconda in solitaria

La Juventus ha vinto in casa contro la Cremonese con il punteggio di 2-0. Buone notizie bianconere per le prestazioni di Chiesa e un netto miglioramento di tutti i calciatori ed è un buon viatico in vista del match di ritorno di Europa League contro il Siviglia. Ritmi non elevati allo Stadium ma la squadra di Allegri ha fatto bene contro l'undici di Ballardini stasera non brillante. L'unica nota stonata per la Juve, l'infortunio muscolare a Pogba nel primo tempo alla coscia. In avvio di gara pericolosi Bremer e Milik. A inizio ripresa ci prova subito Rabiot. Poi sblocca l'ex Fagioli. Nel finale raddoppia Bremer e vittoria in cassaforte. La Juventus torna seconda in solitaria e consolida il vantaggio sull'Inter terza.