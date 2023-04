La Lazio tenta un nuovo approccio ed offre il rinnovo a Milinkovic-Savic

Ci risiamo, la telenovela Sergej Milinkovic-Savic comincia addirittura prima del calciomercato estivo. Il centrocampista è forse tra le maggiori prospettiva in Serie A e la Juventus si è sempre detta particolarmente interessata. Il matrimonio in bianconero non è mai avvenuto a causa delle elevate richieste della Lazio, la quale propone ora il rinnovo al serbo. Lotito non posa lascia di guerra, anzi, è pronto a combattere fin quando avrà il coltello dalla parte del manico. Il contratto va in scadenza il prossimo giugno 2024, necessario agire tempestivamente.