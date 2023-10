La riprende Vecino: la Lazio batte l’Atalanta 3-2. Vince anche il Frosinone

Gara piena di colpi di scena all'Olimpico, ma alla fine a vincere è la Lazio di Maurizio Sarri : Atalanta sconfitta per 3-2 . Nei primi dieci minuti della gara, i biancocelesti si portano sul doppio vantaggio grazie all' autorete di De Ketelaere e la prima rete in Serie A di Castellanos . La squadra di Gasperini rientra in partita con Ederson e la pareggia nel secondo tempo con il colpo di testa di Kolasinac . Nel finale, decide la gara la zampata di Matias Vecino su sponda di Castellanos.

Giovani terribili: vince anche il Frosinone

Nell'altra gara delle 15, invece, il Frosinone di Eusebio Di Francesco ha battuto l'Hellas Verona. La squadra giallazzurra si è imposta per 2-1. Decisivi due giovani terribili lanciati dall'ex Roma, il brasiliano Reinier e l'argentino Matias Soule. Il classe 2002, in prestito dal Real Madrid, ha aperto la gara nei minuti finali del primo tempo con la prima rete italiana. A metà ripresa, invece, ci ha pensato l'argentino a chiuderla: seconda rete consecutiva allo Stirpe per il calciatore in prestito dalla Juventus. Nel finale arriva la rete, inutile ai fini del risultato, di Milan Djuric per il definitivo 2-1.