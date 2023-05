Lapo Elkann: “Non rosico per scudetto al Napoli ma voglio toglierglielo”

Il noto tifoso della Juventus non si nasconde: i complimenti al Napoli e la sfida per la prossima stagione.

Su Twitter, Lapo ha scritto: "C’è chi dice che rosico per lo scudetto vinto dal Napoli... assolutamente no gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo".