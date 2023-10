Vittoria meritata dell'Atalanta che in casa ha superato il Genoa per 2-0. Scamacca impegna subito Leali, poi ha un'altra occasione prima della mezz'ora. In avvio di ripresa l'attaccante cerca anche il golazo di tacco, mentre Scalvini colpisce un palo. Leali è ancora decisivo su Lookman, Carnesecchi salva su Dragusin. Lookman segna l'1-0 dopo convalida del Var. La chiude Ederson nel recupero per la gioia del popolo di Bergamo. Continua la striscia positiva dei nerazzurri che tornano al sesto posto. Genoa resta a otto punti.