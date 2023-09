Lautaro doppietta e l’Inter ne fa quattro alla Fiorentina. Il Torino piega il Genoa al 94′

Inter travolgente a San Siro. La squadra nerazzurra ha battuto 4-0 la Fiorentina che è stata dominata nel corso dei 90'. Primo gol da interista per Thuram, che al 24' la sblocca di testa su cross di Dimarco. Pericolosi Bastoni e Calhanoglu, Thuram due volte vicino alla doppietta. Nella ripresa palo di Dumfries, Lautaro raddoppia su assist di Thuram che si procura anche il rigore trasformato da Calhanoglu. Poker ancora del 'Toro'. Inter al comando col Milan. Nell'altra partita delle 18.30 il Torino ha battuto il Genoa al 95' con un gol di Radonjic. In precedenza gara bloccata e nessuna occasione pericolosa da parte delle due squadre. Zapata, in campo per 64', tiene in apprensione la difesa rossoblù, ma il colombiano non sblocca il match. Nel Genoa troppo isolato Retegui (in campo 74'), ben controllato da Buongiorno. Tra i rossoblù esordio per Kutlu. Sembrava uno 0-0 ormai certo invece la doccia gelata per i rossoblù al 94' con il gol di Radonjic.