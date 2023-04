Lazio, Casale: “Sto studiando Kostic, mette 50 cross a partita ed è pericoloso”

Guardando invece verso la partita nel suo insieme, secondo Casale la squadra dovrà imparare dagli errori del match d'andata. In quell'occasione fu la Juventus a raccogliere un clamoroso successo per 3-0, con la Lazio che tornò a casa delusa: "Dobbiamo essere bravi a costruire il nostro gioco senza commettere errori importanti. All’andata, avevamo noi il pallino del gioco e su due errori in uscita abbiamo subito gol. Dobbiamo riuscire a fare questo salto, l'importante è fare il nostro gioco e sbagliare il meno possibile, soprattutto nelle palle inattive, perché lì loro sono veramente pericolosi".