Lazio-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in tv

Lazio-Genoa, le ultime

Vietato sbagliare quindi per le formazioni di Sarri e Gilardino, chiamate a sbloccare la classifica per iniziare la marcia verso i rispettivi obiettivi. Per entrambe le squadre il mercato è ancora aperto e dovrebbe portare diverse novità nell'ultima settimana di trattative, ma nell'attesa la Lazio dovrebbe iniziare il match con 10/11 della scorsa stagione. Tra i nuovi in campo solo Daichi Kamada, come interno destro nel ruolo che fu di Milinkovic-Savic. A completare il centrocampo Cataldi in regia e Luis Alberto mezzala sinistra. Attacco titolare con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. In difesa davanti a Provedel Marusic e Hysaj esterni, Casale-Romagnoli coppia centrale.