Lazio, infortunio per Immobile: rischia anche il derby

Tegola inattesa per la Lazio . Ciro Immobile si è nuovamente fermato per un problema al flessore della coscia destra. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport , l'attaccante era uscito malconcio dalla partita di venerdì a Napoli, tanto che ieri aveva saltato la seduta di allenamento svolta dalla squadra a Formello. Si pensava si trattasse di un semplice affaticamento muscolare ma a quanto pare si tratterebbe di qualcosa di più.

Infatti, dopo i primi accertamenti il timore è quello che il centravanti possa aver subito una piccola lesione al muscolo. In attesa di esami più approfonditi Immobile dovrà star fermo almeno per qualche giorno. Per Sarri un brutto problema in avanti dato che il bomber salterà sicuramente la partita di domani contro l’Az Alkmaar in Conference League e quella di campionato di sabato prossimo col Bologna.