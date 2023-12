Lazio-inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Big match all'Olimpico nel posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A. La Lazio di Sarri ospiterà l'Inter di Inzaghi, dopo che entrambe le squadre hanno centrato la qualificazione agli ottavi di Champions. I biancocelesti stanno provando a risalire la china in campionato dopo un avvio difficile, mentre i nerazzurri vogliono provare la prima fuga stagionale. Sarri può sorridere: l'infermiera potrebbe restituirgli Romagnoli, in dubbio per una maglia da titolare. On caso contrario, pronti Patric e Casale. Rovella in regia, Immobile guiderà il tridente con. Zaccagni e Felipe Anderson. Inzaghi, alle prese coi soliti problemi in difesa, recupera Bastoni dal1', mentre Pavard va verso la panchina. Darmian sarà il quinto di destra, davanti i titolatissimi.