Lazio, l’esito degli esami per Immobile: ecco quando tornerà

Nuovi esami per l'attaccante biancoceleste dopo l'infortunio che gli ha impedito di rispondere alla chiamata della Nazionale Italiana

La Lazio aspetta Ciro Immobile. L'attaccante campano, che ha saltato la sfida contro l'Atalanta e non ha potuto rispondere alla chiamata in Nazionale, è alle prese con un problema ai flessori. L'ex Torino si è sottoposto a nuovi esami strumentali che non hanno riportato alcuna lesione ai flessori.