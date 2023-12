Lazio, Lotito: “Ultimamente abbiamo deluso, ma presto rinasceremo”

Ai microfoni del canale ufficiale della Lazio, Claudio Lotito ha tracciato un bilancio di metà stagione. In occasione delle imminenti festività natalizie, infatti, Lotito ha spiegato: "Il bilancio è di un grande entusiasmo da parte dei nostri tifosi, che deve essere ricompensato da prestazioni che siano all'altezza delle nostre potenzialità. Ultimamente la squadra non ha dato i risultati sperati, ma sono convinto che dopo le feste rinascerà per dimostrare di essere la prima squadra della Capitale". Poi, ha concluso Claudio Lotito: "Voglio che la squadra abbia lo stesso atteggiamento sul campo. Chiedo un gruppo unito, determinato e umile, che abbia una ferocia agonistica per raggiungere i traguardi e risultati. I telefoni spenti a Natale? Mi rendo conto di essere al servizio della gente, per i nostri tifosi e dal punto di vista politico. Ho sempre dato la possibilità a tutti di esprimere il proprio pensiero, che può anche aiutarci a fare meglio" - ha concluso il presidente della Lazio che, nell'anno nuovo, sfiderò il Bayern Monaco di Thomas Tuchel nella prestigiosa gara degli ottavi di finale di Champions League, competizione in cui la Lazio ha fin qui dimostrato il meglio della propria stagione.