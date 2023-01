Lazio-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la sfida di campionato di Serie A.

Redazione ITASportPress

Lazio-Milan si giocherà oggi, martedì 24 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 19^ giornata di Serie A. Il big match dell'Olimpico chiuderà il lungo turno di campionato e lo farà alla grande con la sfida tra biancocelesti e rossoneri.

Lazio-Milan, le ultime Qualche dubbio di formazione per la Lazio di Sarri che dovrà fare i conti con l'assenza di Immobile. In avanti Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson col brasiliano che agirà, come già visto in passato, da falso nove. Certezza Milinkovic in mezzo al campo. In porta Provedel.

Nel Milan di Pioliqualche modifica con Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao dietro a Giroud. In difesa out Theo Hernandez, potrebbe giocare Dest.

Probabili formazioni e dove vederla — Lazio-Milan si disputerà martedì 24 gennaio 2023 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara odierna potrà essere vista anhce in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.