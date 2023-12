Lazio, solo 1-1 a Verona: in gol l’ex Zaccagni, risponde Henry

Solo 1-1 per la Lazio a Verona che, in inferiorità numerica nel finale, è riuscito a ostacolare il cammino della squadra di Maurizio Sarri. Per i biancocelesti vantaggio di tacco di uno tra gli ex di turno, Mattia Zaccagni, in gol al 23'. Al 70' poi, ha risposto Thomas Henry, in gol per la seconda gara consecutiva.