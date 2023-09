Torna a sorridere il Milan che a San Siro ha battuto il Verona prendendosi momentaneamente la vetta della classifica insieme all’Inter (in campo domani a Empoli). Milan avanti dopo 8' con Leao mandato in porta da Giroud: il portoghese segna e corre ad abbracciare Pioli in panchina. Verona vicino al pari con Folorunsho, ma Sportiello è super sul suo colpo di testa. Infortunio per Krunic, esordio in A per il 2005 rossonero Bartesaghi.