Leao risponde a Lukaku: doppietta al Lecce e Milan raggiunge la Roma

Il successo dei rossoneri con doppietta di Rafa per il match valido 31esima giornata contro il Lecce

Leao è tornato a sorridere e con lui anche il Milan. I rossoneri hanno affrontato il Lecce in casa vincendo grazie ad un doppietta proprio di Rafa che ha risposto così a distanza all'interista Lukaku che ha fatto anche lui due gol oggi all'Empoli. Prima la rete del vantaggio al 40' del primo tempo, con il portoghese che insacca di testa lo splendido assist di Tonali. Poi il raddoppio nella seconda frazione, precisamente al 75', con il rossonero che ne fa una delle sue mettendo k.o l'intera difesa avversaria. Una partita bella e avvincente, con la vittoria che accompagna la banda di Stefano Pioli in quarta casella, a pari punti con la Roma - 56 - in Champions.