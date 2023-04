Mancata qualificazione Champions? Milan opterebbe per due cessioni

I possibili scenari in caso di mancata qualificazione in Champions League, con due giocatori che potrebbero salutare la maglia del Milan

Il Milan vuole la Champions , anzi la deve conquistare. Se la squadra di Stefano Pioli dovesse fallire l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro classificate, beh, sarebbe considerato un fallimento. Così, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club si rivolgerebbe sul mercato per trattare almeno due cessioni. Qualunque sia lo scenario che colpisca i rossoneri, comunque, sembra non possa toccare il futuro di Charles De Ketelaere il quale dovrebbe rimanere a Milano.

Chi invece rischia grosso, sono le seconde linee. Quei giocatori ormai arrivati a fine ciclo e che sono utili solo marginalmente alla causa di Stefano Pioli. Quasi sicuramente dovrebbero salutare la maglia del Milan Tatarusanu, Mirante, Dest, Bakayoko, mentre sarebbero in dubbio Champions Vranckx e Ibrahimovic. Non strettamente interessati alla cessione, invece, per quanto riguarda Ballo-Touré il quale potrebbe partire solo in caso di importanti offerte.