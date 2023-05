Lecce, Baroni: “Ci davano per retrocessi ma noi salvi con pieno merito”

Il commento a fine gara del tecnico del Lecce, Marco Baroni che ha ottenuto la salvezza dopo la vittoria di oggi a Monza: “E' la vittoria del gruppo e questa salvezza è meritata. Io volevo fare un percorso importante in questo territorio e sono felice di aver raggiunto questo traguardo. Ho lavorato duramente per coronare questo sogno ma tutti a Lecce sono stati fantastici. Oggi mi sono commosso alla fine perchè avevo dentro un sentimento forte pensando a mio padre che ho perso a maggio e avrei voluto guardarlo in faccia un’altra volta per condividere la mia gioia. Stagione non facile ma tutti ci siamo assunti delle responsabilità non avendo anche grandi disponibilità economiche. Questa squadra ha lavorato e messo tante energie e motivazioni. Abbiamo costruito il calcio che questa squadra poteva fare anche se in alcuni momenti non si riusciva a tenere la concentrazione giusta. La prestazione c’è stata sempre in campionato anche se a volte ci è mancato il risultato. Mi complimento con tutti i miei calciatori, poi staff, tifosi e la società. I ragazzi sono stati straordinari sotto ogni punto di vista e pensare che ci davano già retrocessi ma questo gruppo non ha mollato mai dimostrando una identità forte. Mi è piaciuto anche come la squadra ha gestito i momenti di difficoltà nonostante la mancanza di esperienza per gestire la tensione di certe partite di Serie A”.