Lecce, Baschirotto: “C’è pressione e ci si gioca tanto. Tutto nelle nostre mani”

Il difensore dei salentini sul finale di stagione e la voglia di dare il massimo per salvarsi.

Intervenuto in conferenza stampa questa mattina, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha fatto il punto sul finale di stagione della sua squadra chiamata all'ultimo sforzo per restare in Serie A. Il leader difensivo della squadra ha commentato tanti aspetti personali e del gruppo.