Lecce, Colombo: “Vittoria che pesa. Il cuore dopo il gol? Ecco per chi era…”

Un gol e un assist, di tacco, per chiudere il 2022 in bellezza. Parliamo di Lorenzo Colombo , attaccante del Lecce , assoluto protagonista della sfida dei salentini a Marassi contro la Sampdoria nella 15^ giornata di campionato. 2-0 per la formazione di Baroni in uno scontro diretto a tutti gli effetti e grande soddisfazione per il bomber che ha festeggiato anche con una bella e dolce dedica.

Non è passata inosservata la dedica: "Il cuore? Per la mia ragazza e i miei genitori", ha detto Colombo. Poi sul suo momento: "Io lavoro forte, ho aspettato il mio momento. Non mi accontento. Sono fortunato ad avere Baschirotto con me in squadra, ha una mentalità devastante. Sono fortunato ad averlo come esempio e da lui cerco di imparare il più possibile. È importante segnare. Se si portano a casa punti è meglio e farlo a Lecce ancora meglio. Prendiamo tutti i punti possibili, non accontentiamoci".