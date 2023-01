Lecce con le ossa rotte dopo Verona: l’annuncio del club

Non arrivano buone notizie per il Lecce di mister Marco Baroni dopo la sfida di campionato giocata contro l'Hellas Verona sabato per la 19^ giornata di Serie A. Infatti, i salentini hanno dovuto fare i conti non solo con la sconfitta ma anche con problematiche legate a vari infortuni. Spiccano, infatti, le problematiche di Gallo, Gendrey e Umtiti, tra l'altro tutti atleti del pacchetto difensivo.