Lecce, contro il Torino maglia celebrativa per i 115 anni del club

Una maglia per festeggiare i 115 anni del club. Il Lecce celebra questo momento con una divisa speciale che la squadra di mister Baroni indosserà in occasione della prossima gara di campionato di Serie A contro il Torino.

"L’U.S. Lecce comunica che, in occasione della gara Lecce - Torino in programma domenica 12 marzo, i calciatori giallorossi scenderanno in campo indossando una maglia storica per celebrare la data del 15 marzo 1908, ricorrenza dei 115 anni del calcio a Lecce.