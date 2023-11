Lecce, Damiani: “Magia rovinata dall’utilizzo diabolico del VAR”

Al termine del clamoroso pareggio per 2-2 rimediato al "Via del Mare" contro il Milan di Stefano Pioli, il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha analizzato la gara del suo Lecce ai microfoni di DAZN. Una sfida di livello per il Lecce, che ha anche accarezzato la vittoria per qualche istante. Il VAR però, ha annullato la rete di Piccoli e ha "costretto" i giallorossi al 2-2. Sul tema, Damiani ha spiegato:

"Abbiamo creato una magia, ma il VAR utilizzato in maniera diabolica porta a questo. Nessun calciatore del Milan aveva protestato al momento del gol, tutto ciò è evidente. Io parlo proprio di regole: si sta andando in una direzione in cui se si vuole cercare un dettaglio lo si trova. Alcune partite non vengono neanche controllate dal VAR, altre - come queste - rovinano tutto, la dinamica è chiara. Ripeto, credo ci sia un tipo di utilizzo diverso del VAR. Provo sempre a trasferire ai ragazzi un senso di rispetto verso il direttore di gara, il VAR e tutto il resto, questo ci tengo a sottolinearlo, ma da oggi in poi - dopo ogni gol subito dal Lecce - cercheremo un pestone per fare annullare il gol".