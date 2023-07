Lecce, D’Aversa: “Carico e motivato. Abbiamo le idee chiare”

"È un piacere vedere tanta gente in sala stampa. Ci tengo a ringraziare tutti: dal presidente alla società, così come al CdA. Sono felice di essere il rappresentate di un club così importante, proveniente da due stagioni importanti. Non vedo l'ora di rimettermi al lavoro, sono carico per raggiungere gli obiettivi in un club moderno come questo, che pensa anche al settore giovanile", ha esordito D'Aversa. "Nel calcio di oggi una società è l'azienda, credo che il lavoro compiuto fin qui sia un modello per l'Italia. Quando è arrivata la chiamata, non ci ho pensato due volte prima di accettare".