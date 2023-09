Lecce, D’Aversa: “Ci è mancata la cattiveria di far male al Napoli”

Il commento del tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli: "Siamo partiti bene nel primo tempo ma dopo aver subito il loro primo gol su palla inattiva è cambiato tutto. La volontà c'è stata ma non è bastata anche se il risultato è esagerato. Potevamo anche pareggiarla e le occasioni li abbiamo avute poi però il secondo gol del Napoli ci ha tagliato le gambe. Mi dispiace che non siamo riusciti a finalizzare le occasioni costruite e penso che potevamo far male al Napoli ma non siamo stati determinati e cattivi come i nostri avversari. A certe squadre poi non si possono concedere regali perchè ti puniscono. Tre partite in una settimana pesano ma in avanti servirà più cattiveria in attacco. Oggi ha fatto la differenza la determinazione e la volontà del Napoli di portare a casa il risultato"