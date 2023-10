Lecce, D’Aversa: “Classifica del Torino bugiarda. Su Almqvist…”

L'ex allenatore di Parma e Sampdoria non si è sbilanciato sulla formazione da opporre ai granata, spendendo però parole di elogio per Kaba e Almqvist, in calo rispetto all'inizio della stagione: “Krstovic e Piccoli? Uno giocherà e l’altro partirà dalla panchina… Sceglierò la formazione come sempre in base a quello che ho visto in settimana durante gli allenamenti. L'importante è che chi non gioca dall’inizio si faccia trovare pronto. Kaba sta convivendo con un problema fisico, è un giocatore che dà sempre tutto e quando non è al top si avverte. Su Almqvist non dobbiamo farci condizionare dal fatto che non stia segnando. Non ha mai potuto rifiatare, ma come Banda può risolvere la partita con una giocata".