Il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro la Salernitana: "Ho una squadra molto giovane che a volte butta via il risultato ma stasera sono soddisfatto per come nno giocato. Questi ragazzi nonostante l'età lavorano in allenamento bene e si è visto oggi l'intensità che hanno messo contro la Salernitana. Giochiamo a calcio e creiamo occasioni da gol. Non mi sono mai arrabbiato con loro sia in partita che in allenamento. Adesso non montiamoci la testa, bisogna guardare avanti perchè è la nostra forza".