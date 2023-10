Lecce, D’Aversa: “Trattati come squadra che gioca in Champions e penalizzati”

Vigilia di campionato per il Lecce che dopo due sconfitte contro Napoli e Juventus è alla ricerca di punti. Domani sarà il Sassuolo ad affrontare i pugliesi, una sfida assai delicata che l'allenatore Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha presentato così. "La squadra neroverde ha perso col Monza ma poteva passare in vantaggio, nel primo tempo meritava. Potenziale offensivo importante, squadra determinata: dobbiamo fare un'ottima prestazione per portare un risultato positivo a casa". D'Aversa sulle due partite perse contro le big del campionato ha una sua visione: "Sconfitte preventivatili. Questione di calendario. Anche Lazio e Fiorentina erano superiori, siamo stati bravi noi. Il Sassuolo ha giocato due giorni dopo, dobbiamo metterci qualcosa in più. Sul calendario non siamo stati fortunati, però è inutile far polemica. Sembra che stiamo giocando un turno infrasettimanale di Champions. Non c'è squadra che sia stata penalizzata come il Lecce". Chiaro il fatto che D'Aversa non ha apprezzato l'anticipo di venerdì del suo Lecce.