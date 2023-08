Lecce, D’Aversa: “Vittoria meritata contro una Lazio forte”

Cuore, grinta e idee. Il Lecce ha ribaltato la Lazio allo stadio Via del Mare con un secondo tempo fantastico. Il tecnico Roberto D'Aversa commenta la prova dei giallorossi ai microfoni di Sky: "Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi che nonostante lo svantaggio iniziale contro la forte Lazio, arrivata seconda in classifica la scorsa annata, hanno ribaltato il risultato. Vittoria meritata grazie a una ripresa fantastica. Mi hanno reso orgoglioso tutti, chi ha iniziato il match e chi è subentrato in corsa. Siamo felici anche per aver vinto davanti il nostro caloroso pubblico sempre numeroso. Siamo una squadra giovane, ma nonostante questo i ragazzi hanno avuto un'ottima lettura della partita e contro la Lazio non era semplice. Bene così lavoriamo adesso quotidianamente per migliorare ancora"