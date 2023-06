Lecce, due nomi in pole per il dopo Baroni

"A seguito degli incontri intervenuti tra la società e l'allenatore Marco Baroni ed il suo agente, si comunica che le parti non hanno trovato un’intesa per proseguire il rapporto contrattuale in scadenza il prossimo 30 giugno". Sono state queste le prime parole nel comunicato ufficiale del Lecceper rendere nota la separazione dal tecnico che ha portato la squadra alla salvezza in questa annata.