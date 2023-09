Lecce, Falcone: “Mi merito la A col Lecce, è il mio posto. Ero sicuro di tornare”

Wladimiro Falcone è stato ospite di Piazza Giallorossa a TeleRama. Ecco le parole del numero uno del Lecce, che prima della gara contro la Juventus ha motivato così i compagni: "Ho detto a tutti che eravamo lì, sopra la Juventus, che era una cosa rarissima per il Lecce e di non aver rimpianti a fine gara. In parte ci siamo riusciti, peccato per quell’episodio del gol: arbitro non arbitro, penso che abbiamo tenuto testa ad una grande squadra. Sarebbe stato più giusto un pareggio, davanti abbiamo fatto fatica ma dietro abbiamo retto alla grande, concedendo poco alla Juve”.