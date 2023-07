Lecce, scelto l’intero staff ufficiale di mister D’Aversa

Nelle scorse ore il tecnico si era detto pronto ad iniziare questa nuova avventura alla guida della squadra a cominciare dalla prima sfida con la Lazio in campionato: "L'esordio in casa con la Lazio potrebbe risultare sulla carta proibitivo, ma sarà straordinario giocare la prima di campionato in casa davanti al nostro pubblico. La Lazio è una squadra da Champions League che sta dando continuità nel lavoro con mister Sarri. Certe squadre, secondo me, è sempre meglio affrontarle all'inizio", le sue parole al sito ufficiale dei salentini.