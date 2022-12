Lecce, Sticchi Damiani: “Serie A una bestia terribile. Salvezza fattibile se…”

Sulla solidità del gruppo squadra e di tutto l'ambiente, il numero uno dei salentini ha detto: "Qui si è formato un gruppo d’acciaio con valori estremamente importanti, un gruppo compatto con valori rigorosi per cui se dovesse entrare qualcuno deve avere la stessa voglia altrimenti rischiamo di rovinare tutto. Il Direttore Corvino sa bene di cosa abbiamo bisogno, la squadra è stata costruita bene in estate, difficilmente è migliorabile, non ci servono nomi altisonanti".