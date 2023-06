Lecce, Sticchi Damiani: “Si apre un nuovo ciclo triennale con Corvino. Baroni…”

BILANCIO - "Cominciamo oggi la nuova stagione sportiva che ci vedrà disputare ancora la A. Un privilegio ed un’opportunità per questo territorio, avete visto quanto sia complicato per una squadra pugliese fare la A, è un regalo per il nostro territorio", ha detto il patron dei salentini. "Tutto iniziato con una retrocessione dolora per essere scesi in periodo Covid. La mazzata B-Covid ci ha portato ad aprire un nuovo ciclo che avere il riequilibrio finanziario come obiettivo, seguito da quello sportivo. Per questo chiesi a Corvino di tornare a casa". [...] "Il risultato sportivo lo abbiamo sfiorato il primo anno, centrandolo l’anno successivo da primi ed a suon di record grazie ad un ottimo primo anno di mister Baroni. Già in quella stagione erano state promosse scommesse ed idee di mercato viste più in quel secondo anno di B che nel primo, dove si ereditavano diversi elementi della prima stagione. [...]. Eppure il risultato è stato raggiunto, anzi il doppio risultato perché la società è da considerarsi sana ed in Serie A. Gran merito di questo va ovviamente dato anche a Marco Baroni, che ha saputo valorizzare il materiale a sua disposizione fino a raggiungere la salvezza prefissata".